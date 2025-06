Falha na pista pode ter causado acidente fatal na BR-262; criança foi transferida para Campo Grande está em estado grave

O motorista que condizia o ônibus da Viação Andorinha que se envolveu no acidente e um caminhão carregado com minério, que deixou duas pessoas mortas e uma criança gravemente ferida, na manhã desse domingo (15), na BR-262, região do Buraco das Piranhas, em Corumbá, a 428 quilômetros de Campo Grande, prestou depoimento relatando a dinâmica do acidente.

Segundo o depoimento prestado à polícia, o motorista do ônibus relatou que perdeu o controle da direção após passar por uma falha na pista, o que fez o coletivo invadir a contramão e colidir lateralmente com o caminhão. O condutor do caminhão confirmou que o ônibus trafegava fora da faixa correta e contou ter tentado desviar para o acostamento, mas não conseguiu evitar a batida.

No impacto, uma barra de ferro se desprendeu do caminhão, atravessou o para-brisa do ônibus e atingiu os passageiros das três primeiras fileiras, provocando a morte imediata de dois deles. Marcelino Florentino Filho, de 84 anos, viajava com a esposa para conhecer a neta recém-nascida. Estava sentado junto à janela na primeira fileira e foi atingido no peito. Andrezza das Neves Felski, médica de 27 anos, voltava de férias com o namorado, que é delegado de polícia. A família da jovem é conhecida em Corumbá por administrar uma churrascaria na cidade.

Uma menina de 6 anos, gravemente ferida no acidente, foi levada de helicóptero para a Santa Casa de Corumbá, onde passou por cirurgia. Por volta das 22h30, foi transferida em UTI aérea para a Santa Casa de Campo Grande. Segundo o portal Diário Corumbaense, seu estado de saúde é estável, porém grave, exigindo atendimento especializado contínuo. O transporte foi realizado até o Aeroporto Internacional de Corumbá, de onde partiu a aeronave que trouxe a criança à Capital em voo com duração estimada de uma hora.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o Corpo de Bombeiros e a Polícia Científica atuaram no socorro e isolamento do local. Duas outras pessoas ficaram feridas levemente.

O ônibus havia saído de Campo Grande, na noite de sábado (14), com destino a Corumbá. Em nota, a Viação Andorinha afirmou estar prestando assistência às vítimas e às famílias, e que acompanha as investigações sobre as causas do acidente.

