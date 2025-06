Polícia Civil apreende 300 litros de combustível em ponto de venda clandestina em Nova Andradina

Cerca de 300 litros de combustíveis foram apreendidos na quinta-feira (12) durante uma operação da Polícia Civil de Nova Andradina, com apoio do Núcleo Regional de Inteligência, após denúncias anônimas sobre comércio ilegal de gasolina e óleo diesel no município.

Os policiais civis localizaram os produtos em um estabelecimento de lavagem e polimento de veículos, no bairro Centro Educacional. Além do combustível armazenado, foram encontrados 58 galões vazios, que seriam usados para estocagem e revenda do material, segundo os investigadores.

De acordo com as apurações preliminares, o proprietário do local, um homem de 40 anos, estaria comprando combustível de forma irregular diretamente de caminhoneiros que transitam pela rodovia. O material era revendido em sua própria casa, sem qualquer condição de segurança, oferecendo riscos à vizinhança e ao meio ambiente.

A ação foi deflagrada pela Seção de Investigações Gerais com base em denúncias que indicavam o funcionamento clandestino do comércio disfarçado de serviço automotivo. A investigação segue para apurar a extensão da atividade ilegal e possíveis conexões com outros envolvidos.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram