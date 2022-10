Marquinhos Trad presta depoimento na DEAM

Delegada da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) Maíra Pacheco ouve depoimento do ex-prefeito, Marquinhos Trad (PSD), na manhã desta terça-feira (18), na investigação de assédio sexual em que o ex-candidato ao governo do Estado é suspeito.

Marquinhos chegou por volta das 10h, acompanhado de seu advogado e já está há mais de duas horas prestando depoimento.

Ele é suspeito de abuso de poder e usar as dependências da prefeitura da Capital para receber mulheres para ter relações sexuais em troca de emprego.

Em agosto a Polícia Civil cumpriu dois mandados de busca e apreensão, na Prefeitura. Duas CPUs foram apreendidas, além de documentos. Também foi feita perícia nos possíveis locais no gabinete onde teriam ocorrido os crimes.

Mais de 10 mulheres depuseram contra o ex-prefeito. Em setembro um servidor público chegou a ser preso por coagir vítimas que dariam depoimentos sobre o caso.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais:

Marquinhos Trad confirma caso extraconjugal e relações consentidas com denunciante (oestadoonline.com.br)