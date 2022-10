Vídeo: Casa fica destruída após ser atingida por raio e pegar fogo

Uma casa ficou destruída após ser atingida por um raio e pegar fogo no Assentamento Bebedouro, em Nova Alvorada do Sul a 110 km de Campo Grande. O fogo atingiu as instalações elétricas da residência, na noite de segunda-feira (17), e o fogo consumiu os móveis, paredes, telhados e comprometeu a estrutura da casa mesmo em meio a chuva.

Informações divulgadas pelo site Fátima News apontam que o raio ocasionou uma pane elétrica na residência, o que resultou no incêndio que se alastrou rapidamente pelo imóvel. No momento do acidente, o morador não estava no local e ninguém ficou ferido.

O assentamento está localizado a cerca de 30 km de Nova Alvorada do Sul, por ser um local afastado o socorro é dificultado, devido ao prejuízo a prefeitura de Nova Alvorada do Sul, se comprometeu a encaminhar uma equipe para prestar apoio ao morador.

Temporal

Nesta terça-feira (18), o tempo segue instável em grande parte do Estado, com probabilidade de chuvas moderadas a forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e possível queda de granizo. O temporal decorre de diferentes fatores como o deslocamento de cavados (áreas alongadas de baixa pressão), o aquecimento diurno e a aproximação de uma nova frente fria.

O alerta de tempestade segue valido para 50 cidades de MS, incluindo Nova Alvorada do Sul, o aviso de nível amarelo, ou seja, perigo potencial indica chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40-60 km/h para 42 municípios do Estado. Além do baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Confira o vídeo:

