Marquinhos Trad deve prestar depoimento nos próximos dias e inquérito concluído até o dia 18

Por Rafaela Alves – Jornal O Estado do MS

O ex-prefeito e candidato ao governo do Estado pelo PSD, Marquinhos Trad, pode ser ouvido nós próximos dias, conforme informações que chegaram até O Estado. Já o inquérito policial que investiga os supostos crimes contra a dignidade sexual cometidos por ele deve ser concluído até o próximo dia 18, quando completará dois meses de investigação.

“Talvez seja finalizado até o dia 18, caso consiga guardar todas as diligências”, afirmou a delegada responsável pelo caso, Maira Pacheco. Marquinhos Trad está sendo investigado pelos crimes de assédio sexual, estupro, tentativa de estupro, favorecimento à prostituição e importunação sexual. O ex-prefeito chegou a admitir ao site nacional Metrópoles que manteve relações extraconjugais, de forma consensual, fora da prefeitura.

Vale lembrar que o caso ganhou repercussão nacional, justamente depois que o Metrópoles soltou a informação de que o ex-prefeito estava sendo investigado por assédio sexual, no dia 20 de julho. Inclusive, três dias depois, o portal trouxe outra matéria com trechos de uma conversa de WhastApp entre uma das denunciantes e o ex-prefeito datada dos dias 11 e 12 de maio de 2020 e que inclusive faz parte da investigação da Polícia Civil.

Segundo as mensagens eles, supostamente, teriam se encontrado na prefeitura. Na manhã do dia 12, a mulher comunicou a Marquinhos Trad que estava a caminho da prefeitura e questiona se o encontro ocorreria no 2º andar. A informação que foi confirmada pelo candidato ao governo do Estado. Duas horas depois, a denunciante inicia nova conversa na rede social indicando que teria aprovado o encontro, assim como Marquinhos.

Ainda conforme o Metrópoles, a mulher reforçou à polícia que manteve relação sexual consentida em um banheiro do gabinete do então prefeito. Ela procurou a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) afirmando que, após o fim da relação extraconjugal, quando ela já estava casada com outro homem, Trad tentou beijá-la à força, em episódio que teria ocorrido em junho deste ano.

Inclusive, diante dos relatos das mulheres que denunciaram o ex-prefeito, no dia 9 de agosto foi realizada uma diligência na Prefeitura Municipal de Campo Grande. No local foi feito o reconhecimento dos possíveis espaços onde os crimes de assédio sexual supostamente eram cometidos, além do cumprimento de um mandado de busca e apreensão que culminou com o recolhimento de dois computadores da recepção do gabinete no Paço Municipal para perícia.

Resultado perícia

Sobre a prisão do ex-servidor municipal, este inquérito, que também segue em segredo de justiça, deve ser finalizado ainda nesta semana. Segundo informações, está sendo aguardado apenas o resultado da perícia que está sendo realizada no seu aparelho celular. Ele é acusado de coação no curso do processo, corrupção ativa de testemunhas e favorecimento à prostituição.

O suspeito foi preso no dia 31 de agosto por policiais da Deam que cumpriram o mandado de prisão preventiva. Outros mandados de busca e apreensão também foram cumpridos no mesmo dia em dois imóveis, sendo um comercial e o outro onde foi constatado que funcionava uma casa de prostituição. Nas diligências foram apreendidos diversos objetos que guardam relação com os crimes mencionados. Vale lembrar ainda que ele passou por audiência de custódia no dia 1º e teve a prisão preventiva mantida, sendo transferido para um presídio.

