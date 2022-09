MS investiga o 1º caso de morte em cachorro por ingestão de petisco

Conforme a polícia de Minas Gerais, mais de 40 denúncias de contaminação foram registradas no país

Por Suelen Morales – Jornal O Estado do MS

Mato Grosso do Sul registrou a primeira morte de uma cachorra vítima após ingestão de petiscos da fabricante Bassar. No Brasil, já são mais de 40 casos suspeitos de contaminação por produtos da mesma marca. A tutora do animal procurou a Decat-MS (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista) após a informação de casos parecidos ganhar repercussão em todo o país.

A cachorra da raça spitz alemão, chamada pelos tutores de Chloe, tinha cinco anos e veio a óbito em agosto deste ano, após comer o petisco “Dental Care”, da marca Bassar. A tutora relatou que a cadela era saudável. Mas, ao longo dos dias, foi ficando abatida e vomitou por diversas vezes.

Conforme o Boletim de Ocorrência, Chloe ficou internada até o dia 5 de agosto, quando veio a óbito na clínica veterinária. Segundo o laudo veterinário, a causa da morte foi falência renal e parada cardiorrespiratória.

Após a repercussão na mídia de outros casos semelhantes, a tutora decidiu comparecer nesta semana na delegacia especializada para relatar o ocorrido com Chloe.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais já são aproximadamente 40 mortes de cachorros após a ingestão dos produtos. No dia 2 de setembro, foi identificada a presença de monoetilenoglicol em um dos petiscos entregues à delegacia pelos tutores de animais. A substância é tóxica e pode levar à insuficiência renal.

No dia 2 de setembro, o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) determinou o recolhimento nacional de todos os lotes de produtos da Bassar e a interdição da fábrica que fica em Guarulhos (SP).

“O Mapa orienta que formalizem as denúncias junto à Ouvidoria do Ministério munidos de informações sobre lote e data de fabricação dos produtos suspeitos. Já para fins de ressarcimento, consumidores devem entrar em contato com o fabricante ou com o estabelecimento”, afirmaram em nota.

Por sua vez, a fabricante Bassar alegou que ainda não teve acesso ao laudo produzido pela Polícia Civil de Minas Gerais, mas está colaborando totalmente com as autoridades desde o início dos relatos sobre os casos e que enviou amostras de produtos para institutos de referência nacional para atestar a segurança e conformidade de seus produtos sob investigação.

“A Bassar Pet Food informa que decidiu interromper a produção de sua fábrica até que sejam totalmente esclarecidas as suspeitas de contaminação de pets envolvendo lotes de seus produtos. A empresa também está contratando uma empresa especializada para fazer uma inspeção detalhada de todos os processos de produção e do maquinário em sua fábrica, em São Paulo. Os consumidores podem tirar dúvidas pelo e-mail [email protected]”

Para prevenir contra novos possíveis casos, a fabricante informou que já está recolhendo os lotes de todos os produtos da empresa nacionalmente, conforme determinação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Além disso, acionou os fornecedores para que façam o rastreamento dos insumos utilizados para afastarem a hipótese de algum tipo de contaminação.

Cabe destacar que três marcas de petiscos estão sendo investigadas por suspeita de contaminação, entre elas estão: Dental Care, Every Day e Petz Snack Cuidado Oral. Todos são de fabricação da empresa Bassar.

