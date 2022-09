Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Sextou com sua sensibilidade e intuição nas alturas, meninos e meninas de Áries. Há chance de captar as coisas no ar, então ouça seu sexto sentido. Mas como sua impulsividade tá on, melhor ir suave e de mansinho pra evitar entrar em enrascadas. Trabalhar sozinho(a) ou longe dos colegas tende a ser mais produtivo. Na saúde, os astros mandam um alerta real, oficial: cuidado ao manusear produtos de beleza ou higiene e preste atenção em seus prazos de validade. O desejo de ter uma ligação mais profunda com o seu mozão deve ficar forte. Se estiver só e pintar um crush, a dica é pensar antes de se envolver pra não correr o risco de cair na sofrência depois.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Touro, meu consagrado, a Lua chega com boas notícias: o clima hoje promete ser tranquilo e favorável. Mais receptivo(a) e sociável, deve se dar bem com todo mundo, inclusive com pessoas diferentes. Boas chances de contar com uma mãozinha dos colegas. Mas seu lado mão-de-vaca pode melar uma amizade, já que talvez não fique tão à vontade em ajudar financeira um amigo. Se está na vibe do Tim Maia e ficou a semana inteira só querendo amar, prepare-se! Tudo indica que seu signo estará mais interessado e dedicado ao mozão, o que promete renovar a relação e a intimidade. Se está na pista, alguém da turma pode te apresentar alguém pra lá de interessante.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A sexta começa com você dando os seus pulos pra dar conta de tudo, de suas tarefas, obrigações e ocupações variadas. Como o desejo de ganhar reconhecimento no trabalho deve crescer, pode mostrar todo o seu poder de adaptação no emprego. Há chance de subir de cargo ou mudar de carreira. Área ligada a viagens, meios de comunicação, literatura ou política está em alta. Mas corre o risco de ouvir críticas do pessoal de casa – controle-se pra não tretar com os parentes, hein. Se está na pista, pode rolar atração por um colega de profissão ou alguém da chefia. A dois, tudo indica que irá se esforçar pra detonar a rotina. Sinal de fortes emoções na relação.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Alô, alô, Câncer! A Lua acende sua intuição e sensibilidade hoje, então bora prestar atenção no seu sexto sentido! Mais sociável, acolhedor e compreensivo, tudo indica que será fácil o seu signo se aproximar de pessoas com quem tenha coisas em comum. Trabalho ligado ao ensino, publicidade ou exportação em destaque. Pode bater indecisão e timidez na hora de se expressar, só cautela em ficar mudando de ideia e opinião pra não arranjar treta, sobretudo com quem está longe. Se já achou sua alma gêmea, passeio ou viagem deve correr super bem. Agora se o seu coração está livre, boas chances de se dar bem com um contatinho que mora longe e iniciar um lance a distância.

Leão (de 22/7 a 22/8)

A sexta começa com previsão de transformações, Leão, meu cristalzinho. Sua intuição está em evidência e pode te dar sinais importantes, sobretudo nos negócios ou se lida com as finanças de outras pessoas. Preste atenção! Há chance de receber grana inesperada. Só não vá se empolgar e sair gastando – como diz o ditado, não conte com o ovo dentro da galinha. Com a Lua no setor mais quente do seu Horóscopo, tudo indica que estará sensualizane até não poder mais. O romance deve ficar intenso! Se está na pista, alguém experiente talvez vire seu esquema preferido.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Sextou com o seu signo mais sensível e intuitivo, qualidades que devem ser uma mão na roda em seus relacionamentos pessoais e profissionais. Afinal deve ter mais facilidade pra perceber as intenções dos outros e fechar parcerias promissoras. Ahaza, coleguinha! Os astros só pedem pra abrir bem os olhos com falsianes, invejosos e embustes que podem pintar e tentar abusar da sua boa vontade. Deus me defenderay! Se busca um love, tudo indica que irá fazer contato com facilidade e terá mais de uma pessoa a fim de você. No romance, seu signo tende a ficar mais sensível às necessidades do mozão. Só atenção sirigaitas ciscando perto do seu quintal, valeu?

Libra (de 23/9 a 22/10)

Tô vendo aqui que o trabalho estará em foco hoje, sobretudo as áreas ligadas a restaurantes, mercados, atendimento ao público e venda de artigos domésticos. É que você ganha altas doses de sensibilidade, o que deve deixar o seu signo mais receptivo e popular com clientes, colegas e até a chefia. Aposte na sua intuição, que está tinindo. Mas tanto sucesso pode atrair olho gordo. Tenha cautela com os outros pra não levar nenhuma rasteira e proteja-se! Libriamores, a Lua destaca o seu lado atencioso e emotivo nos assuntos do coração. Aí você tende a ser mais flexível e se dedicar ao mozão. Se está no rol dos solteiros, chance de pintar paixão por alguém do serviço.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A Lua desembarca no seu paraíso astral e a sorte está lançada. Sua criatividade e talentos ganham destaque e podem te ajudar a brilhar na profissão. De quebra, você conta com mais tato e sensibilidade, o que favorece os contatos. O clima promete ficar tranquilo e favorável com todos. É um excelente dia pra fazer uma fezinha, pois há boas chances de se dar bem. Mas atenção: um amigo da onça talvez te deixe na mão. Melhor repensar com quem pode contar. Com o mozão, sinal de muito romantismo! Se está na pista, seu charme tá on e você não deve demorar pra agarrar um crush.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Tudo indica que irá rolar uma ligação mais forte com a família hoje. Além de se sentir à vontade com os parentes, pode interessar mais pelos assuntos domésticos. Há sinal de mudança de residência ou alterações no seu lar. No emprego, a sua criatividade promete brilhar. Só vai precisar ter mais foco e atenção, sobretudo se faz home office, tem uma atividade extra ou precisa terminar um serviço no lar. Para que corra tudo bem com seu trabalho, evite distrações. Sagita, se cansou da solteirice e deseja se amarrar, há chance de alguém do jeitinho que deseja num encontro ou festinha familiar. Aguarde momentos gostosinhos com o mozão no seu ninho de amor.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Migos e migas de Capricórnio, a Lua ativa o seu lado sensível, intuitivo e receptivo hoje. Além de perceber melhor as intenções dos outros, você tende a se expressar com maior facilidade e pode até se abrir com os mais íntimos. Sua imaginação deve ficar fértil, favorecendo os estudos e o trabalho. Só cautela pra não exagerar na dose e ficar muito tempo de papinho, sobretudo durante o expediente, hein! Se vai viajar, redobre a atenção. Tudo indica que estará de braços abertos para o amor! Há chance de se impressionar por uma pessoa próxima, vizinha ou conhecida de um parente, e aí pode chegar chegando. No romance, talvez se jogue nas boas sensações da paixão.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Sextou e tudo indica que os dias de luta vão dar lugar para os dias de glória! Aleluia! É que a Lua embarca na sua Casa da Fortuna e favorece as finanças. Há boas chances de ganhar mais dinheiro com o seu trabalho, sobretudo se atua com atendimento ao público feminino, produtos alimentícios, bebidas ou artigos domésticos. Se está só, pode pintar um crush te deixe confortável pra se abrir emocionalmente. Com o momozim, você tende a usar a imaginação pra melhorar o orçamento doméstico.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Se depender do céu, você vai sextar com as emoções à flor da pele. É que a Lua se muda de mala e cuia para o seu signo e destaca a sua sensibilidade – há chance de se derreter até com comercial de margarina na TV, pisciana e pisciano. Seu lado acolhedor e simpático também dá as caras, e aí pode ter facilidade para fazer contatos. Os astros só pedem cautela com as oscilações de humor, pois essas instabilidades talvez azedem alguns relacionamentos. Tá amarrado! No romance, não deve faltar imaginação para curtir ótimos momentos coladinha(o) no mozão. Se busca um love, ouça a sua poderosa intuição na hora de escolher com quem se relacionar!

