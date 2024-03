Marco Aurélio Santullo é o novo secretário de Governo da prefeita

Solenidade de posse contou com a senadora Tereza Cristina PP

O Paço Municipal sediou nesta quinta-feira (7), às 15h, a cerimônia de posse de Marco Aurélio Santullo como Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais, com Ulisses da Silva Rocha como secretário-adjunto. O evento contou com a presença da presidente regional do PP senadora Tereza Cristina além da prefeita Adriane Lopes e do deputado estadual Lídio Lopes ( Patriota).

A prefeita Adriane Lopes, juntamente com os recém-nomeados secretários, concederam entrevista com a imprensa após o ato de posse. As nomeações de Santullo e Rocha foram oficializadas na quarta-feira (6) e publicadas em uma edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). Santullo assume a posição anteriormente ocupada por João Rocha, que retorna à Câmara Municipal.

Ulisses da Silva Rocha, ocupa o cargo de secretário-adjunto, iniciando suas funções na gestão municipal nesta quinta-feira (7). A substituição na secretaria representa a aliança entre os grupos da senadora Tereza Cristina e da prefeita Adriane Lopes.

Tereza Cristina

“Essa é a hora de administrar Campo Grande e essa é a missão do Marco Aurélio. Vamos pensar em politica a partir de junho”. esta foi afirmação da senadora em discursos durante a posse do novo titular a secretaria responsável pela articulação política da administração da prefeita Adriane Lopes. Tereza Cristina na entrevista concedida a imprensa admitiu que as articulações já estão em andamento mas o foco tem que ser a administração da cidade. “Se conduzirmos bem a administração chegaremos fortes na hora da disputa eleitoral” afirmou Tereza Cristina.

Adriane Lopes

A prefeita disse que a escolha de Marco Aurélio Santullo deve-se a experiência que ele tem na administração pública tanto estadual como federal e também pelo seu poder de articulação política que pode agregar para a condução da cidade.

Já o novo Secretário disse que vem para somar a administração municipal afirmando que nesse momento não pretende fazer política. “O que vamos fazer na prefeitura é gestão pois o momento é de união deixando a disputa eleitoral para outro momento”, disse Santullo. Ele destacou ainda que João Rocha está deixando o cargo por uma decisão pessoal pois irá tentar a reeleição para mais um mandato como vereador .

Santullo disse também que escolha de Ulisses Rocha, ex-presidente do MDB para Adjunto foi uma escolha sua e agradeceu a prefeita por tê-lo atendido. “Eu e o Ulisses somos amigos de longa data e como gostamos de trabalhar em bons projetos tenho certeza de que estaremos contribuindo para o sucesso do projeto administrativo para Campo Grande e, posteriormente, para a reeleição da prefeita Adriane Lopes.

Diversas autoridades

Além da Prefeita ainda estiveram presentes ao evento o deputado federal Luiz Ovando (PP) do presidente Câmara Municipal Vereador Carlão Borges (PSB) e do agora novamente vereador João Rocha que deixa a Secretaria de Governo para reassumir o mandato no Legislativo municipal.

Por O Estado

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: