Homem morre após surto durante tentativa de invasão e prisão, no Jardim Tijuca

Um homem de 38 anos perdeu a vida após um surto, quando foi flagrado invadindo um comércio na Rua Souto Maior, a madrugada desta sexta-feira (8), no Jardim Tijuca, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito, que não teve o nome divulgado, teria estourado o cadeado de uma loja de estética na madrugada. No entanto, pessoas que passavam pelo local, o impediram de continuar com a ação. Foi nesse momento que o homem começou a se debater.

Testemunhas relatam que o indivíduo aparentava estar sob o efeito de entorpecentes, o que pode ter contribuído para o comportamento agitado e descontrolado. A Polícia Militar foi acionada e, quando chegou ao local e se deparou com o homem ainda em estado de agitação.

Ele foi imobilizado e algemado, colocado dentro de uma viatura policial e encaminhado para a unidade de saúde do Bairro Coophavila. De acordo com as autoridades, a escolha de levar o homem a uma unidade de saúde, em vez de uma viatura de socorro, foi motivada pela falta de veículos disponíveis no momento.

No entanto, a morte do homem foi constatada, na unidade de saúde, foi. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Cepol como “morte a esclarecer”.

