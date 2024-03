PL promove grande ato de filiação neste sábado em Dourados-MS

O presidente do diretório municipal de Dourados PL-MS, o maior partido do Brasil, deputado federal Rodolfo Nogueira convida todos os douradenses a participarem do ato de filiação que ocorrerá neste sábado (09), às 10h. O evento ocorrerá na Câmara Municipal de Dourados no Shopping Avenida Center.

A presidente do diretório municipal do PL-Mulher, esposa do deputado Rodolfo Nogueira, Gianni Nogueira estende o convite as mulheres de Dourados para se filiarem ao partido da primeira-dama Michelle Bolsonaro. “Uma revolução da família está em andamento e esse é o desespero da esquerda, pois nada pode parar uma família que entendeu a missão”, afirmou a presidente do PL Mulher de Dourados.

O deputado tem reforçado em seus discursos a necessidade da sociedade se preocupar com a situação política do país e tem incentivado homens e mulheres comuns a se filiarem no partido do presidente Bolsonaro. “Defendemos as bandeiras do presidente Bolsonaro: Deus, pátria, família e liberdade e não vamos desistir do Brasil”, finalizou.

O chamamento é para que mulheres vão ao evento vestidas de rosa e os homens de verde e amarelo.

