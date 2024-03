Sindha MS reúne mulheres em 8 de março

Com o tema “Elas por elas” – A força da mulher no mercado de trabalho, o Sindha MS – Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação realiza no dia 8 de março, no Senac Hub, um evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher.

De acordo com o presidente do Sindha MS, Juliano Wertheimer, as mulheres ocupam a maioria das frentes de trabalho. “É um dia de celebrar a força da mulher, mas de refletir e buscar avanços que tornem suas vidas mais digna, justa e longe da violência”.

O evento, voltado ao público feminino, terá as presenças de Tatiana Samper e Mônica Fernandes, que falarão sobre “Espaços seguros para mulheres no setor de lazer” e “Mulheres aceleradas – Como aproveitar mais suas 24h?”, respectivamente.

Solidariedade

A executiva do Sindha MS, Cátia Almeida, destacou que o evento terá o ingresso solidário. “As mulheres participantes devem trocar os ingressos por dois pacotes de absorventes, que serão doados para a Casa da Mulher Brasileira, sendo revertidos para as vítimas de violência doméstica e familiar”.

O evento terá como Madrinha, a empresária Sônia Irma Frainer, diretora do Sindha MS e proprietária do Restaurante Masseria, além da presença de autoridades municipais e estaduais, como a Subsecretária de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, Manoela Nicodemos.

Serviço:

O evento “Elas por elas” realizado pelo Sindha MS conta com o apoio do Senac, Senac Hub e Fecomércio MS.

Data: dia 8 de março

Horário: 14h

Local: Senac Hub – Rua Francisco Cândido Xavier (antiga Rua do Parque), 75, Centro.

Com informações da Ascom Sindha MS.

