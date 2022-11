Manifestação na Capital chega ao 4º dia com previsão de durar até o dia 6

A equipe de reportagem do O Estado Online foi conferir o quarto dia de manifestação de bolsonaristas em frente ao CMO (Comando Militar do Oeste), na avenida Duque de Caxias em Campo Grande. Com menos intensidade que no feriado de quarta-feira (2), manifestantes continuaram com o mesmo propósito.

Os manifestantes continuam com barracas montadas, rodas de tereré e churrasco na aglomeração que começa desde a intersecção da Avenida Duque de Caxias com a Rua General Nepomuceno Costa, até o CMO. Caminho que poder durar cerca de 11 minutos de automóvel, visto que duas faixas da avenida estão liberadas.

Uma programação divulgada via WhatsApp planeja o ato até o próximo domingo (6). A lista pede que nesta quinta e sexta-feira (4), os manifestante fiquem “pelo menos por um período do dia”.

Sobre o protesto, a reportagem entrevistou pessoas pelas ruas da cidade perguntando a opinião delas a respeito das paralisações em todo o país. O Aposentado José de Queiroz é a favor. “Desde que seja pacífico eu apoio, eu não apoio é que tranque as rodovias, mas isso já está acabando.”

Assim como José, o também aposentado Gilberto Dias também tem um pensamento parecido. “Eu sou a favor porque somos brasileiros e temos que defender a nossa pátria.” Veja outras opiniões, acesse também: Análise dos preços de combustíveis no fim de outubro em MS e na Capital

Com informações Júlia Barreto e Kim Douglas