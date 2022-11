Casimiro é eleito Homem do Ano em Conteúdo Digital por revista

Fenômeno no streaming, Casimiro Miguel foi eleito o Homem do Ano na categoria Conteúdo Digital pela revista “GQ Brasil”. Com 29 anos de idade, o streamer tem mais de 3,5 milhões de seguidores no Twitter e 3 milhões na Twitch, onde faz lives.

Apesar de hoje ser um sucesso, o carioca afirmou à revista que não acreditava que daria certo na vida. Hoje, ele próprio diz que ‘aposentou’ os pais.

“Tinha para mim que eu não ia dar certo na vida. Eu era um problemaço, cara. Mas a vida é muito longa, ainda que seja uma só. Dá tempo de fazer muita coisa. Tem muita chance, e é preciso fazer valer […] Eu falei para a minha mãe: ‘Se prepara que eu vou trabalhar para aposentar vocês’. Esse era meu grande objetivo. E isso aconteceu”, disse.

Esta não é a primeira premiação que Casimiro recebe. Em dezembro de 2021, o streamer foi eleito Personalidade do Ano no Prêmio eSports Brasil.

Formado em Comunicação Social, Casimiro começou a ganhar destaque no Esporte Interativo -que posteriormente veio a se tornar “TNT Sports”- e no SBT Rio. As aparições não ficaram apenas restritas à TV. Assumidamente torcedor do Vasco, Caze também se tornou uma personalidade no YouTube, onde comandava o canal “De Sola”, no Twitter com seus comentários, e na Twitch, onde começou a fazer lives.

Além das lives nas quais interage com inscritos e comenta assuntos relacionados ao esporte, Casimiro hoje transmite partidas do Campeonato Brasileiro. Isso porque, o streamer possui os direitos dos jogos do Athletico-PR na Arena da Baixada. Recentemente, a transmissão do jogo do Furacão contra o Palmeiras foi derrubada pela Twitch e virou assunto nas redes sociais. Neste ano, Caze também exibiu rodadas do Campeonato Carioca na plataforma.

Além de transmitir partidas, Casimiro atua como comentarista em algumas. Recentemente, o carioca participou nas exibições da Amazon Prime Video na Copa do Brasil, atuando ao lado de Tiago Leifert.

O futebol não foi a única atração que Casimiro transmitiu em seu canal na Twitch neste ano. Em janeiro, o streamer teve acesso exclusivo ao primeiro episódio da série “Neymar: o caso perfeito”, da Netflix. Na live, foram mais de 545 mil pessoas simultaneamente acompanhando a exibição.

Para a Copa do Mundo, o streamer já tem parcerias firmadas com marcas como Mc Donald’s, Vivo e Brahma.

Com informações de Folhapress