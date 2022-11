Análise dos preços de combustíveis no fim de outubro em MS e na Capital

A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) divulgou nos últimos dias uma pesquisa nacional de preços praticados na revenda de combustíveis, na última semana, entre os dias 23 a 29 de outubro de 2022.

A reportagem analisou o cenário em Mato Grosso do Sul e em Campo Grande. Segundo a pasta, o etanol hidratado vem sendo vendido na média de R$ 3,58 no Estado. Enquanto o preço mínimo pode ser encontrado a R$ 3,35 e no máximo a R$ 4,09.

Na Capital, o preço do etanol hidratado, em média, vem sendo praticado a R$ 3,55. Já o menor preço é oferecido a R$ 3,35, assim como a média regional, e o maior valor a R$ 3,87.

Segundo a pesquisa, o valor médio da gasolina aditivada em MS fica em R$ 4,83. Enquanto o valor mínimo fica em R$ 4,62 e o preço máximo a R$5,19. Em Campo Grande, Preço Médio: 4,81; Preço Mínimo: R$4,62; Preço Máximo: R$ 4,99.

Do dia 23 a 29 de outubro, a gasolina comum foi vista sendo revendida a R$ 4,69, em média. o menor preço foi encontrado a R$ 4,57, e no máximo a R$ 4,99. Na Capital, Preço Médio: 4,69; Preço Mínimo: R$ 4,57; Preço Máximo: 4,75.

O óleo diesel também entrou na lista, sendo encontrado na média de R$ 6,44 no Estado. Seu preço mínimo foi registrado a R$ 4,65, enquanto o preço máximo estava a R$ 6,79. Em Campo Grande, Preço Médio: R$ 6,44; Preço Mínimo: R$ 6,15; Preço Máximo: R$ 6,79.

Por fim, o óleo diesel S10 estava sendo estipulado em média de R$6,58 em Mato Grosso do Sul. Enquanto seu menor preço estava a R$ 6,19 e o maior a R$ 6,94. Na capital, Preço Médio: R$ 6,54; Preço Mínimo: R$ 6,19; Preço Máximo: R$ 6,89.

Foi observado também que o GNV (Gás natural veicular) ficou na faixa média do valor de R$ 4,99.

Medidas preventivas

Diretoria da ANP aprovou na terça-feira (1/) medidas preventivas para garantir a continuidade do abastecimento de combustíveis, tendo em vista bloqueios em algumas estradas do país.

Estoques: Suspensão das obrigações de manutenção de estoques semanais médios mínimos pelas distribuidoras (Resoluções ANP 45/2013, 5/2015 e 6/2015).

Comercialização: Liberação das revendas de GLP (gás liquefeito de petróleo, também conhecido como gás de cozinha) para comercialização de produto em vasilhames de outras marcas além daquela para a qual estão autorizadas.

Liberação dos Transportadores-Revendedores-Retalhistas (TRRs) para comercialização de gasolina C e de óleo diesel diretamente com postos de revendedores de combustíveis. Pelas regras atuais, os TRRs podem comercializar somente etanol hidratado com os postos.

Armazenagem: Liberação de cessão de espaço para armazenagem, entre diferentes agentes econômicos, independentemente de homologação da ANP. Isso permitirá que distribuidoras com volumes altos armazenados possam guardar produtos em instalações de outras distribuidoras ou TRRs.

Acesse também: Empresas sofrem boicote com listas que incitam clientes a não comprarem por diferentes opiniões políticas