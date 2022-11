Sexta-feira será de tempo firme com aumento de temperaturas

A previsão para esta sexta-feira (4) é de tempo firme com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a temperatura mínima prevista é de 11ºC, em Ponta Porã, e a máxima de 29ºC, em Corumbá e Aquidauana.

Em Campo Grande, os termômetros devem marcar de 14°C a 26°C. E a umidade relativa do ar deve ficar entre 20% e 35% em todo o Estado, sendo recomendada a ingestão de muito líquido.

Para o fim de semana, de sexta-feira (4) a domingo (6), é esperado tempo estável com sol e variação de nebulosidade devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo seco. Com isso, as temperaturas ficam mais amenas ao amanhecer e vão aumentando durante o dia, podendo atingir valores de até 33°C.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) segue com alerta amarelo, ou seja, de perigo potencial, para onda de frio em todo Estado, com leve risco à saúde devido a temperaturas 5ºC abaixo da média por um período de dois a três dias. O alerta vale até a meia-noite desta sexta-feira.