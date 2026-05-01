Lula anuncia Desenrola 2.0 com saque de até 20% do FGTS e renegociação de dívidas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou na quinta-feira (30) a criação do Desenrola 2.0, nova etapa do programa de renegociação de dívidas que prevê, entre outras medidas, a liberação de até 20% do saldo do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) para os participantes.

O anúncio foi feito em pronunciamento pelo Dia do Trabalhador, quando o presidente também confirmou que o programa será lançado oficialmente na próxima segunda-feira (4).

A nova fase do Desenrola permitirá a negociação de débitos como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, com juros de até 1,99% ao mês e descontos que podem chegar a 90%, dependendo do tipo e valor da dívida.

Entre as condições para adesão ao programa está o bloqueio do usuário em plataformas de apostas on-line pelo período de um ano. Segundo o presidente, a medida tem como objetivo evitar que os recursos sejam utilizados em jogos de azar.

Durante o pronunciamento, Lula também abordou temas relacionados ao mercado de trabalho e defendeu propostas em tramitação no Congresso Nacional, como o fim da escala 6×1 e a redução da jornada semanal para até 40 horas, sem redução salarial.

O presidente ainda criticou a resistência histórica de setores mais ricos às políticas trabalhistas e afirmou que conquistas como salário mínimo, férias remuneradas e 13º salário fortaleceram a economia do país ao longo do tempo.

No cenário internacional, Lula citou os impactos da guerra no Oriente Médio sobre a economia global, especialmente no aumento dos combustíveis e do custo de vida. Ele afirmou que o governo adotou medidas para conter esses efeitos e declarou que o Brasil tem sido um dos países menos afetados pela crise.

O Desenrola 2.0 surge como uma tentativa de ampliar o alcance das políticas de renegociação de dívidas e aliviar o endividamento das famílias brasileiras, combinando acesso a crédito com medidas de controle financeiro.

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