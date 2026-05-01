Munhoz & Mariano, Festa da Linguiça e “Rompendo Silêncios” estão entre os destaques do fim de semana em MS

Maio terá programação intensa no Estado com festas, exposições, shows, teatro, circo, gastronomia e eventos culturais

30ª Festa da Linguiça de Maracaju

A 30ª Festa da Linguiça de Maracaju segue com programação especial nos dias 2 e 3 de maio, em Maracaju, com entrada franca. No sábado (02/05), o público acompanha shows de Country Beat e do grupo Mulherada, além da estrutura gastronômica e áreas de convivência. Já no domingo (03/05), o encerramento da festa conta com apresentações e atividades culturais que mantêm o clima de celebração, reunindo gastronomia, música e tradição em um dos eventos mais importantes do Estado.

Rompendo Silêncios

O espetáculo “Rompendo Silêncios”, da Ginga Cia de Dança, será apresentado no dia 1º de maio, às 19h, no Teatro Aracy Balabanian, em Campo Grande. A montagem propõe reflexões sobre relações de poder, gênero e silenciamentos cotidianos por meio da dança contemporânea, com recriação coreográfica e dramaturgia de Vanessa Macedo. Como parte da programação, o projeto também oferece a oficina “Corpos (In)submissos”, ministrada por Chico Neller. A entrada é gratuita, com recomendação de chegada antecipada.

Taboadão 2026 – Aparecida do Taboado

O Taboadão 2026 acontece de 30 de abril a 2 de maio, no Recinto de Exposições/Recinto do Peão, em Aparecida do Taboado, reunindo grandes atrações da música sertaneja. A programação inclui shows de Country Beat e Resenha da Muierada (30/04), Munhoz & Mariano (01/05), além de Projeto Copo Sujo e Humberto & Ronaldo (02/05). A entrada é gratuita todas as noites no setor pista, com opções de setores privados como Camarote Empresarial e Camarote Balada Premium.

Sexta-feira (1)

35ª EXPOGLÓRIA – Glória de Dourados

A 35ª EXPOGLÓRIA acontece de 30 de abril a 3 de maio, no Parque de Exposições Manoel Alves de Azevedo, com entrada gratuita. Realizada pela Prefeitura e pela APAE, a feira celebra os 62 anos do município com programação diversificada que inclui shows nacionais, rodeio profissional, provas equestres, cavalgada, exposições, parque de diversões e encontros automotivos. Entre os destaques musicais estão Danilo & Davi, Léo & Raphael, Marcos & Belutti e Kamisa 10.

Festa Paroquial – Porto Murtinho

A Festa Paroquial da Paróquia Sagrado Coração de Jesus acontece de 1º a 3 de maio, em Porto Murtinho, com programação religiosa e cultural. Na sexta-feira (01/05), a partir das 20h, haverá a 2ª Feira Gastronômica da Mandioca e show ao vivo com Cantão da Terra; no sábado (02/05), às 19h, continua a feira, com sorteio de prêmios (incluindo uma Biz Elite 0 km) e apresentação de Max Henrique; já no domingo (03/05), a partir das 11h, ocorre almoço beneficente com show de Alma Serrana.

41º Encontro Estadual de Laço Comprido

O 41º Encontro Estadual de Laço Comprido será realizado de 30 de abril a 3 de maio, no Clube do Laço Retiro Caracol, em Caracol. Considerado um dos principais eventos do calendário do laço comprido no estado, o encontro reúne competidores e público em torno de provas como duelo de laço, disputas em equipe e categorias de base, além do tradicional baile carapé, valorizando a cultura e o espírito campeiro da região.

46 anos de São Gabriel do Oeste

A programação de comemoração dos 46 anos de São Gabriel do Oeste terá início entre 1º e 3 de maio, com a etapa estadual de Beach Tennis na MG Arena e o 5º Torneio de Trios de Bocha no Clube da Bocha. No dia 1º de maio, o Centro de Eventos recebe show de Harpa Paraguaia com Fábio Kaida, às 20h; no dia 2, acontece a ExpoMulher na Rua São Paulo, ao lado da Matriz; e no dia 4 de maio será realizada a entrega da revitalização do Ginásio do Centro, às 19h, com atividades esportivas. A agenda integra as festividades oficiais do município, com programação cultural e esportiva ao longo de maio.

3ª EXPOIGUATEMI – Iguatemi

O município de Iguatemi celebra seus 61 anos de emancipação com a 3ª EXPOIGUATEMI 2026, realizada de 30 de abril a 3 de maio, no Estádio Municipal Adão Mendes. A programação conta com shows de grandes nomes da música sertaneja como Eduardo Costa, Gian & Giovani, Bruninho & Davi, Léo & Raphael e Matheus & Lorenzo, além da tradicional Marcha para Jesus. O evento também inclui rodeio, parque de diversões, exposições, prova dos 3 tambores, torneio de bezerros e novilhas, praça de alimentação e o tradicional costelão no fogo de chão, com entrada gratuita ao público.

Sexta Nacional

A noite de sexta-feira, 1º de maio, será de rock nacional no Blues Bar, em Campo Grande, a partir das 20h, com o evento “Sexta Nacional”. A programação traz uma viagem por clássicos de bandas como Legião Urbana, Capital Inicial, Raimundos, Skank, Pitty e Lulu Santos, interpretados pela banda Plebheus & Borioti. A entrada é limitada e custa R$ 30 na hora.

Sábado (2)

Espetáculo Kalivôno

No dia 2 de maio, às 16h, o grupo Renda que Roda apresenta o espetáculo infantil “Kalivôno” no Sesc Teatro Prosa, localizado na R. Anhanduí, 200 – Centro. A montagem busca aproximar o público das culturas populares brasileiras por meio da dança, valorizando saberes de povos indígenas, afro-brasileiros e quilombolas, além de incentivar o acesso à arte para crianças. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pela plataforma Sympla.

Shopping Campo Grande

O sábado do início de maio em Shopping Campo Grande será marcado por uma programação intensa de lazer e entretenimento. Nas salas da Cinemark, o destaque fica para a estreia de “O Diabo Veste Prada 2”, que promete movimentar o público, além do documentário “Zico – O Samurai de Quintino”. Para as crianças, seguem as últimas semanas da Arena Nickelodeon e a experiência imersiva da Yuup Experience, com dezenas de atrações interativas. O dia também integra ações especiais do Mês das Mães, com promoções e sorteios.

Pagode da Coronel

O sábado, 2 de maio, as será de muito pagode com o evento “Pagode da Coronel”, em Capivas, em Campo Grande (MS), localizado na Rua Pedro Celestino, 1079. A programação conta com show da cantora Karla Coronel, em uma noite animada com opções de drinks, chopp e vinho, reunindo música e descontração no centro da cidade. O ingresso tem valor de R$10 na entrada após as 19h.

Feijoada de Ogum

A tradicional Feijoada de Ogum acontece no sábado, 2 de maio, das 12h às 20h, na Rua Marechal Câmara, 959, no Jardim Seminário, em Campo Grande (MS). Com o tema “Mulheres que Abrem Caminhos”, o evento reúne fé, cultura e comunidade em um formato aberto ao público, com feijoada servida em marmitex e programação musical com DJ Sara Ssardi, Beca e o grupo Mistura das Minas, reforçando a valorização da cultura afro-brasileira e do protagonismo feminino.

Navegantes – Aral Moreira

O projeto Circula Cultura MS chega a Aral Moreira no dia 2 de maio, às 17h, na Praça da Poliesportiva, com entrada gratuita. A programação apresenta o grupo Deslimites com o espetáculo “Navegantes”, que mistura arte circense, teatro e conscientização ambiental ao abordar a preservação das águas de forma lúdica e educativa, voltada para todas as idades.

Circo Balão Mágico

O Circo Balão Mágico estreou na última quarta-feira (30) e segue em temporada por cerca de 45 dias na capital, em Campo Grande, localizado na Av. Duque de Caxias, próximo ao aeroporto, com estacionamento gratuito. O espetáculo reúne atrações como globo da morte, apresentações de dança, o palhaço Choquito e participação da cantora Simony. Os ingressos estão em promoção, custando R$ 10 para crianças e R$ 20 para adultos, com vendas online e na bilheteria. As sessões ocorrem de segunda a sexta às 20h, sábados às 18h e 20h, e domingos e feriados às 16h, 18h e 20h.

Feira Ziriguidum

A Feira Feira Ziriguidum será realizada no dia 2 de maio, das 16h às 22h, na Praça do Preto Velho, em Campo Grande, em celebração ao mês dos trabalhadores. O evento reúne cultura, arte e economia criativa, com apresentações de DJ Gabi, Projeto Kzulo e Sambacaos, promovendo um encontro de música e valorização dos trabalhadores da cultura local.

Domingo (3)

Atriz de Quinta – Beth Terras por Trás das Luzes

O espetáculo “Atriz de Quinta – Beth Terras por Trás das Luzes” será apresentado no dia 3 de maio, às 19h, no Teatro Aracy Balabanian, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. A montagem revisita a trajetória de Beth Terras, fundadora da Companhia Teatral Ator Domingos Terras (ADOTE), com mais de cinco décadas de carreira, mesclando memórias e personagens marcantes. O monólogo é interpretado por Giovanna Zottino, com direção de Rapha Oliveira e produção de Daniel Smidt. Ingressos disponíveis pela plataforma Sympla.

Feira Borogodó

A 23ª edição da Feira Borogodó acontece no dia 3 de maio (domingo), das 9h às 15h, na Praça Coophafé, com uma programação especial de Dia das Mães. O evento reúne mais de 300 expositores de economia criativa, além de música ao vivo, gastronomia, bares, espaço família e opções veganas, valorizando marcas autorais e promovendo um ambiente de convivência e cultura na cidade.

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