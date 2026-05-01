Plantão eleitoral é ampliado durante feriado em Campo Grande para regularização do título

Com o prazo para regularização do título de eleitor se aproximando do fim, a Justiça Eleitoral realiza um plantão especial durante o feriado prolongado em Campo Grande. O atendimento ocorre nesta sexta-feira (1º), sábado (2) e domingo (3), das 8h às 13h, no Memorial da Cultura, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, na região central.

No local, os eleitores podem acessar uma série de serviços, como emissão do primeiro título, coleta biométrica, regularização de pendências e emissão de guias para pagamento de multas eleitorais.

O reforço no atendimento ocorre porque o prazo final para o cadastramento eleitoral termina no dia 6 de maio. Até lá, todos os serviços da Justiça Eleitoral na Capital estarão concentrados no Memorial, com a desativação temporária da Central de Atendimento ao Eleitor, no Parque dos Poderes.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, a medida busca otimizar o atendimento nos últimos dias antes do fechamento do cadastro. “A medida tem como objetivo concentrar todas as forças de trabalho nos últimos dias que antecedem o encerramento do cadastro eleitoral”, informou o órgão.

A orientação é para que os eleitores não deixem para a última hora, evitando filas e longos períodos de espera.

Além do plantão no feriado, o atendimento segue com horário ampliado entre os dias 4 e 6 de maio, das 8h às 18h. Após esse período, o cadastro eleitoral será fechado para organização das eleições de 2026, sendo reaberto apenas no dia 3 de novembro, depois da realização dos dois turnos do pleito.

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