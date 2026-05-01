INSS amplia para 90 dias concessão de auxílio sem perícia presencial e aposta em análise digital

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O INSS ampliou para 90 dias o prazo máximo de concessão do benefício por incapacidade temporária sem necessidade de perícia médica presencial. A medida já está em vigor e permite que todo o processo seja feito de forma remota, com envio de documentos pela internet. Antes, o limite era de 60 dias.

A mudança foi adotada em conjunto com o Ministério da Previdência Social e faz parte da atualização do sistema Atestmed, ferramenta que recebe atestados e exames médicos digitalmente. O segurado deve acessar o site ou aplicativo Meu INSS, anexar a documentação exigida e aguardar a análise dos peritos.

Com o novo formato, não há necessidade de deslocamento até uma agência. O resultado do pedido também é disponibilizado diretamente pela plataforma digital. Segundo o governo federal, a expectativa é reduzir a fila de espera e acelerar a concessão do benefício.

Para que o pedido seja aceito, o atestado médico deve estar legível e conter informações completas, como nome do paciente, data de emissão, diagnóstico ou código da Classificação Internacional de Doenças (CID), prazo de afastamento e identificação do profissional de saúde, com assinatura e registro.

Documentos com rasuras ou incompletos podem levar ao encaminhamento do segurado para perícia presencial. O mesmo ocorre quando o perito considera necessária a avaliação física do paciente.

Nos casos em que o afastamento ultrapasse os 90 dias, será obrigatória a solicitação de prorrogação pelo sistema, com realização de perícia presencial.

O benefício por incapacidade temporária substitui o antigo auxílio-doença. Para trabalhadores com carteira assinada, os primeiros 15 dias de afastamento são pagos pela empresa. Após esse período, o pagamento passa a ser de responsabilidade do INSS.

 

Confira as redes sociais do Estado Online no FacebookInstagram

 

Leia mais

Categoria de MS cobra retomada de crédito encerrado em 2021 para taxistas

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *