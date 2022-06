Indígena é preso em flagrante por estupro de vulnerável em Brasilândia

Em Brasilândia, município cerca 400 km da Capital, a Polícia Civil prendeu na noite de ontem (1), um indígena, 51 anos, suspeito por estupro de vulnerável. A vítima, uma menina de 12 anos, procurou o Conselho Tutelar e disse ter sido assediada pelo mesmo.

Ele é morador da Aldeia Ofaíe, onde a vítima também reside, o fato aconteceu na manhã de ontem, em um local isolado da aldeia.

Segundo informações da Polícia Civil, existem outras vítimas do mesmo autor e pelo menos uma já foi identificada e prestou declarações.

Já está sendo realizado investigações em conjunto com o Conselho Tutelar e com a liderança indígena para identificar outras vítimas.

O suspeito foi autuado em flagrante e permanece recolhido na cela da Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia. O suspeito foi interrogado pelo Delegado de Polícia ainda na noite de ontem e negou a prática dos crimes.

Lembrando que, manter relações ou conjunções carnal e praticar atos libidinosos com menores de 14 anos é considerado crime, pelo o Art. 217-A, conforme o Código Penal. A Pena — reclusão, é de 8 a 15 anos.

Denúncias anônimas podem ser enviadas pelo WhatsApp (67) 99919 – 5990. O anonimato é garantido.

