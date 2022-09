Jovem morre após dormir na direção e bater moto contra poste

Matheus Silva de Oliveira Fernandes, de 22 anos, morreu na madrugada de hoje (10), após um acidente de trânsito na Vila Serradinho, em Campo Grande. O jovem estava de moto e acabou dormindo enquanto pilotava.

A vítima seguia pela rua Teodora de Souza, em uma Honda CG 160, de cor cinza, com um passageiro,21, quando colidiu em um poste.

Segundo o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Matheus morreu no local do acidente.

À polícia, o passageiro que não sofreu ferimentos contou que Matheus perdeu o controle da direção, porque acabou dormindo na direção e que só não se feriu porque pulou da motocicleta antes da colisão.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

