Por conta de uma dívida, homem é baleado na perna

Um homem de 25 anos, foi baleado na noite de ontem (9), na Rua Seiko Yonamine, no Parque Lageado, em Campo Grande. De acordo com informação policial, o atirador tem tatuagem de fuzil no rosto e atirou na vítima por conta de uma dívida.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela Santa Casa de que na unidade de saúde um homem teria dado entrada por conta de ferimentos de arma de foto. A equipe policial foi até o local e interrogou a vítima sobre o que tinha acontecido com ele.

Aos policiais, a vítima disse que foi baleado por um homem identificado apenas como Ezequiel. Segundo a Santa Casa, o jovem sofreu ferimentos de raspão nas pernas e não corre risco de morte. O rapaz ainda disse aos policiais que o autor tentou matá-lo por conta de uma dívida não paga.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Centro (Depac).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.