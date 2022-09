Em conversa durante banho, mãe descobre que filha foi estuprada pelo marido da tia

Na noite de ontem (9), a mãe descobriu durante o banho que a sua filha de 4 anos, foi estuprada pelo marido da tia da criança, em Campo Grande. De acordo com o depoimento da mulher na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), a menina relatou os abusos no momento em que tomava banho.

Assustada com o que ouviu da criança, a mulher chamou uma equipe policial no início da noite de ontem. Aos policiais, a mulher disse estar no banheiro por volta das 18h, quando a menina perguntou se ela iria lavar suas partes íntimas. Estranhando a pergunta, a mãe perguntou a filha como foi o seu dia.

Conversando com a mãe durante o banho, a criança disse que o tio, de 56 anos, havia passado as mãos em suas partes íntimas. Ela ainda disse que a tia estava em outro cômodo da casa no momento dos abusos.

Chocada com as informações passadas pela filha, a mulher foi até a casa do homem e chamou a polícia. Ele foi encaminhado a Deam. O caso foi encaminhado para Depca (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente), onde será investigado.

