Jovem é preso por duplo homicídio em Campo Grande e aponta furto como motivação

Um rapaz de 25 anos, identificado como Lucas Ribeiro de Carvalho, foi preso na noite de terça-feira (21) suspeito de assassinar um casal no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. O crime, que também deixou uma terceira vítima ferida, teria sido motivado pelo suposto furto de equipamentos de trabalho do autor.

De acordo com o boletim de ocorrência, Lucas fugiu logo após os ataques e contou com a ajuda de familiares e conhecidos para se esconder. Equipes da PM (Polícia Militar), do BPChoque (Batalhão de Choque) e da Polícia Civil iniciaram buscas na região, até que um dos envolvidos na fuga revelou o paradeiro do suspeito.

O rapaz foi localizado na casa de uma tia, no distrito de Anhanduí, onde acabou preso em flagrante. Durante a abordagem, foi informado de seus direitos, confessou o crime e foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

À polícia, Lucas afirmou que foi até uma residência na Rua do Bananal com a intenção de recuperar objetos que, segundo ele, teriam sido furtados pelas vítimas. Armado com duas facas e uma foice, ele iniciou uma discussão que evoluiu para agressões violentas.

Um idoso, ainda não identificado, morreu no local. Em seguida, o suspeito atacou outro homem, de 61 anos, que foi ferido no braço e no peito. A vítima foi socorrida e levada à Santa Casa. Na sequência, Lucas perseguiu Ivani Pereira, de 58 anos, que tentava fugir para pedir ajuda, e a matou a cerca de uma quadra da residência. A mulher sofreu graves lesões no pescoço e teve uma das mãos decepada.

Após a prisão, o autor indicou onde havia descartado as armas utilizadas no crime. Os objetos foram localizados e apreendidos pela perícia, assim como o veículo usado na fuga. Um homem de 48 anos, apontado como responsável por auxiliar Lucas a escapar, foi autuado por favorecimento pessoal. Ele prestou depoimento e foi liberado.

O caso foi registrado como duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio e segue sob investigação da Polícia Civil.

Histórico criminal

Lucas Ribeiro de Carvalho possui passagens por violência doméstica e favorecimento real. Em 1º de dezembro de 2024, ele já havia sido preso por uma equipe do 9º Batalhão da Polícia Militar após denúncias de que estaria, junto com um adolescente, arremessando drogas e celulares para dentro da Penitenciária Jair Ferreira de Carvalho, conhecida como “Máxima”.

Na ocasião, foram apreendidos um drone, 28 carregadores de celulares, um dispositivo conhecido como “jumper”, utilizado para lançar objetos, , além de controle remoto e baterias. Lucas e o adolescente tentaram fugir, mas foram capturados.

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