Homem morre afogado em represa durante pescaria em Ribas do Rio Pardo

Foto: Ilustração/divulgação
Foto: Ilustração/divulgação

Um homem de 31 anos, identificado como Jorge Luiz, morreu afogado na tarde de segunda-feira (20) em uma represa na zona rural de Ribas do Rio Pardo.

Segundo o boletim de ocorrência, Jorge estava com o pai, em uma pescaria, quando entrou no rio para desenroscar uma rede de pesca. No entanto, ele não retornou à superfície.

O pai, desesperado, acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros. Apesar do esforço das equipes de resgate, o homem não resistiu e foi encontrado já sem vida.

O caso foi registrado pela Delegacia de Ribas do Rio Pardo como morte por afogamento.

 

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