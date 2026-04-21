Homem morre afogado em represa durante pescaria em Ribas do Rio Pardo

Um homem de 31 anos, identificado como Jorge Luiz, morreu afogado na tarde de segunda-feira (20) em uma represa na zona rural de Ribas do Rio Pardo.

Segundo o boletim de ocorrência, Jorge estava com o pai, em uma pescaria, quando entrou no rio para desenroscar uma rede de pesca. No entanto, ele não retornou à superfície.

O pai, desesperado, acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros. Apesar do esforço das equipes de resgate, o homem não resistiu e foi encontrado já sem vida.

O caso foi registrado pela Delegacia de Ribas do Rio Pardo como morte por afogamento.