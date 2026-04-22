Jovem é baleada por trio encapuzado e cidade registra terceiro ataque a tiros em quatro dias

Uma jovem de 19 anos foi baleada na noite de terça-feira (21) na Praça do Jardim Samara, em Aparecida do Taboado, município localizado a 456 quilômetros de Campo Grande, no leste de Mato Grosso do Sul. Este é o terceiro atentado a tiros registrado na cidade em um intervalo de quatro dias, acendendo alerta para a escalada de violência no município.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi surpreendida por três indivíduos encapuzados que chegaram ao local em um veículo branco, de duas portas. Um dos suspeitos desceu do carro e efetuou diversos disparos contra a jovem, fugindo em seguida com os comparsas.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levada ao pronto-socorro local em estado grave. Conforme informações médicas, ela foi atingida por quatro tiros, dois na região lombar e dois na perna esquerda, precisou ser intubada e corre risco de morte.

O pai da jovem relatou à polícia que, cerca de dez minutos antes do ataque, o mesmo veículo passou várias vezes em frente à residência da família. Em determinado momento, um homem armado desceu, observou o interior da casa e deixou o local, levantando a suspeita de que o crime possa ter sido premeditado.

Equipes da PM (Polícia Militar) realizaram buscas na região, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado. No local do crime, não foram encontrados estojos ou vestígios que pudessem ser imediatamente preservados para perícia.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado e segue em investigação.

Sequência de ataques preocupa moradores

O atentado desta terça-feira é o terceiro episódio recente envolvendo disparos de arma de fogo na cidade. No último dia 18, o jovem Luis Felipe Santos Ribeiro, de 24 anos, sobreviveu após ser alvo de 13 tiros enquanto caminhava pela Rua Rainha Maria I. Ele foi atingido no braço esquerdo, no rosto, na perna direita e na região glútea. Socorrido com vida, permaneceu sob escolta policial por possuir mandado de prisão em aberto.

Já na noite de segunda-feira (21), Gabriel Antônio Gois de Haro, de 18 anos, foi morto após ser chamado por suspeitos enquanto jogava videogame com o irmão. Ao sair da residência, ele foi baleado e não resistiu aos ferimentos, morrendo após dar entrada na unidade de saúde.

A sequência de crimes em curto intervalo de tempo tem gerado preocupação entre os moradores e mobilizado as forças de segurança, que intensificam as investigações para identificar os autores e possíveis conexões entre os casos.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais