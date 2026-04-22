Homem é preso em flagrante após atear fogo na casa onde morava com a companheira na Capital

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da equipe da 1ª DEAM (1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), prendeu em flagrante um homem, identificado apenas como J.R.S, acusado de atear fogo na casa de sua companheira.

Segundo registro policial, o crime ocorreu após uma discussão com a companheira em um estabelecimento comercial. Logo após, eles teriam retornado para o imóvel onde moram, momento em que ateou fogo na residência, fugindo logo em seguida. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas. A vítima não se encontrava no imóvel no momento do incêndio, tendo se refugiado na casa de uma amiga após a discussão com o marido.

Diante da gravidade dos fatos, a equipe da 1ª DEAM, esteve presente no local do crime. Aos agentes, a vítima relatou medo do autor e solicitou formalmente medidas protetivas de urgência.

Ela foi conduzida à delegacia, onde prestou declarações e demonstrou temor pela própria segurança, o que motivou a autoridade policial a determinar de imediato buscas pelo paradeiro do acusado.

A partir de informações colhidas durante as diligências, a equipe policial localizou J.R.S na residência da mãe e o conduziu à 1ª DEAM para as providências legais cabíveis. Em menos de 8 horas após a unidade especializada tomar conhecimento oficial dos fatos, o autor já se encontrava preso em flagrante.

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