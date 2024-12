Homem é encontrado morto ao lado de carro em estrada próxima à MS-274, em Angélica

Na manhã deste sábado (21), o corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado ao lado de um veículo de passeio, em uma estrada na região do Bairro Mutum, em Angélica, município localizado a 272 quilômetros de Campo Grande. O corpo estava caído próximo a uma plantação de cana-de-açúcar.

De acordo com informações divulgadas em reportagem do Jornal da Nova, ainda não há detalhes sobre quem teria localizado o corpo da vítima. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Criminal foram acionadas e estiveram no local para investigar o caso. Conforme informações preliminares, não foram identificados sinais de violência no corpo, e a principal suspeita é de que o homem possa ter passado mal antes de morrer.

Ainda de acordo com informações preliminares, homem não possuía documentos pessoais que pudessem auxiliar em sua identificação no momento em que foi encontrado. O caso segue sob investigação e a causa da morte ainda será determinada após exames mais detalhados.

