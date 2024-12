Prefeitura pede que contribuintes verifiquem site oficial para evitar golpes em boletos de tributos

Com a proximidade dos vencimentos de tributos como o IPTU, ISS, entre outros, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), está reforçando o alerta para que os contribuintes fiquem atentos a possíveis fraudes digitais. Recentemente, surgiram relatos de links de boletos falsos sendo enviados por criminosos, e a Prefeitura já implementou novas medidas de segurança, como o bloqueio de IPs suspeitos e a inclusão do recaptcha no sistema, para evitar golpes.

É fundamental que os contribuintes verifiquem sempre se o boleto de tributo ou taxa emitido está hospedado no site oficial da Prefeitura de Campo Grande. Antes de realizar qualquer pagamento de tributo ou outra taxa municipal, é recomendado acessar diretamente o portal oficial da Prefeitura para garantir a autenticidade do documento. Essa simples conferência é essencial para evitar fraudes e garantir que o valor pago seja destinado corretamente ao Município. Para evitar ser vítima de fraudes, os contribuintes devem ficar atentos a algumas recomendações: O boleto deve ter como beneficiário a Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Verifique se o valor do tributo está correto antes de efetuar o pagamento.

Evite pagar boletos enviados por links ou códigos de barras de fontes desconhecidas. Em caso de dúvidas, os contribuintes podem entrar em contato pelos canais oficiais da Prefeitura: telefone (67) 4042-1320 ou WhatsApp (67) 98471-0487. A Prefeitura reitera seu compromisso com a segurança e o suporte aos contribuintes.

Com informações da assessoria de comunicação da Prefeitura de Campo Grande

