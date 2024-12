Diarista passa mal durante trabalho e morre, em Campo Grande

Na noite de ontem (20), uma diarista de 65 anos, identificada como Ivanete de Souza Gomes, morreu após passar mal e cair enquanto realizava uma faxina em um apartamento na Vila Glória, região central de Campo Grande. A mulher, que prestava serviço no local há sete anos, sofria de epilepsia.

De acordo com o boletim de ocorrência, as Polícias Civil e Militar foram acionadas por volta das 18h. Ao chegarem no condomínio situado na Rua Rui Barbosa, foram informadas pelo porteiro que Ivanete já não apresentava sinais vitais. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a perícia também estiveram no local para os procedimentos necessários.

Conforme relatórios da perícia, a diarista sofreu uma queda da própria altura, que resultou em traumatismo cranioencefálico. Imagens de câmeras de segurança, que não foram divulgadas, mostram que Ivanete passou o dia trabalhando no apartamento e, em determinado momento, passou mal antes da queda.

A irmã da vítima informou à polícia que Ivanete tinha histórico de epilepsia e fazia uso regular de medicamentos para controlar a condição. O proprietário do apartamento confirmou que a diarista prestava serviços quinzenalmente no local desde 2017. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol) como morte decorrente de fato atípico.

