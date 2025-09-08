Jovem é morto a facadas no Centro de Campo Grande

Um rapaz de 22 anos, identificado como Ismael Eliel Rodrigues de Souza, foi morto a facadas na madrugada deste domingo (7), na Rua Maracaju, esquina com a Rua 14 de Julho, no Centro de Campo Grande. O crime aconteceu por volta de 1h30, segundo o boletim de ocorrência.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já havia constatado a morte do jovem. A perícia e a Polícia Civil também foram acionadas para iniciar a investigação.

De acordo com relatos à polícia, a companheira da vítima contou que não presenciou o crime, mas encontrou o namorado já sem vida. Ela apontou como suspeito um homem conhecido como “Totó”, informação confirmada por uma amiga que a acompanhava. Ambas disseram acreditar que a motivação teria sido dívidas relacionadas ao tráfico de drogas.

Durante o atendimento da ocorrência, a situação ficou tensa. Policiais da Força Tática foram alvo de garrafas, pedras e outros objetos arremessados por pessoas que passavam pelo local. Para conter os ataques, os militares dispararam balas de borracha.

Imagens mostram a movimentação da equipe do Samu e da polícia, além de pessoas gritando e discutindo. É possível ouvir xingamentos, seguidos pelos disparos de bala de borracha. Ao fundo, alguém grita “ai” antes do fim da gravação, que dura pouco mais de 1 minuto e 45 segundos.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por traição ou emboscada. A Polícia Civil trabalha para identificar e localizar o suspeito apontado pelas testemunhas.

