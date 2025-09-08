MS inicia semana com calor intenso e ar seco

A semana começa sob forte influência do calor em Campo Grande. Nesta segunda-feira (8), os termômetros variam entre 24°C e 36°C, com predomínio de sol e algumas nuvens. O amanhecer registrou névoa em alguns pontos da cidade, mas à noite o tempo fica firme, sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar oscila entre 23% e 52%, considerada baixa, o que exige atenção redobrada à hidratação. Os ventos sopram fracos, com intensidade de até 10 km/h.

Na terça-feira (9), o calor dá uma pequena trégua, mas há possibilidade de pancadas de chuva isoladas, principalmente à tarde. A mínima prevista é de 23°C e a máxima chega aos 32°C. A probabilidade de chuva é de 40%, com acumulado de até 11,1 mm. Durante o dia, o sol aparece entre nuvens e, à noite, o tempo volta a ficar estável.

A quarta-feira (10) será ensolarada, com temperaturas mais amenas pela manhã, chegando a 18°C, e máxima de 35°C à tarde. O céu deve permanecer limpo durante a tarde e a noite, mantendo o tempo firme.

Já na quinta-feira (11), o calor se intensifica novamente: a mínima prevista é de 24°C e a máxima de 37°C, sem chance de chuva. O padrão de sol forte e ar seco se repete, aumentando a sensação de abafamento.

Na sexta-feira (12), a semana se encerra com mais um dia de tempo firme e sol predominante. As temperaturas variam entre 20°C e 33°C, e a umidade relativa do ar pode chegar a 29%, reforçando o alerta para desconforto causado pelo clima seco.

Com o tempo quente e seco, especialistas recomendam evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia, reforçar a hidratação e, sempre que possível, utilizar protetor solar e umidificar ambientes fechados.

