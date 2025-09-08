Recém-nascido é encontrado dentro de caixa de frutas em Aquidauana

Um recém-nascido do sexo masculino foi encontrado no fim da tarde deste domingo (7) dentro de uma caixa de frutas, nos fundos de uma residência localizada na Rua Antônio Gonçalves, no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, município a 141 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o resgate foi acionado por volta das 19h25, depois que a moradora da casa percebeu a presença da criança. O bebê estava em uma caixa apoiada sobre um amontoado de entulhos encostado ao muro da residência.

Os bombeiros prestaram os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, encaminharam o recém-nascido ao Hospital Regional de Aquidauana, onde ele passou por avaliação médica.

O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar a ocorrência, e o caso foi registrado na Polícia Civil, que deve investigar as circunstâncias do abandono. Até o momento, não há informações sobre quem deixou a criança no local nem sobre a identidade dos responsáveis pelo menino.

