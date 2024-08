Jovem de 19 anos morre em acidente de trânsito na 14 de julho

No final da tarde do domingo (25), um trágico acidente de trânsito resultou na morte de Letícia Machado Gonçalves, uma jovem de apenas 19 anos. A colisão aconteceu por volta das 17h, no cruzamento da Rua 14 de Julho com a Rua Marechal Rondon, no Centro de Campo Grande.

Conforme informações preliminares, Letícia estava conduzindo uma motocicleta Honda Biz quando foi atingida por uma BMW X1, dirigida por Lucca Assis Mandetta, de 26 anos. A jovem estava subindo a Rua 14 de Julho quando o veículo a atingiu lateralmente.

A motocicleta sofreu danos significativos na parte traseira, enquanto a frente do carro também ficou amassada devido ao impacto. Uma amiga próxima à vítima relatou que Letícia estava indo cumprir seu turno de trabalho no momento do acidente.

As autoridades foram acionadas imediatamente, e a funerária foi chamada para realizar a remoção do corpo da jovem. O condutor do veículo, Lucca Assis Mandetta, se recusou a realizar o teste do bafômetro, no entanto, segundo o boletim de ocorrência, ele não apresentava sinais visíveis de embriaguez ou lesões resultantes do acidente.

O caso foi registrado e a Polícia Civil segue investigando para apurar as circunstâncias do acidente.

