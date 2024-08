Bombeiros realizam buscas por adolescente desaparecido no Rio Paraná em Aparecida do Taboado

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul está em busca por um adolescente de 17 anos que desapareceu enquanto nadava no Rio Paraná, na cidade de Aparecida do Taboado, localizada a 458 km da Capital. O incidente ocorreu na tarde deste sábado (24).

De acordo com relatos, o jovem estava acompanhado por dois amigos quando decidiu mergulhar nas águas do rio por volta das 15h. Contudo, após o mergulho, ele não retornou à superfície, provocando grande preocupação entre os colegas, que imediatamente acionaram as autoridades.

Os bombeiros iniciaram as buscas ainda no início da noite de sábado, mas até o momento, o adolescente não foi localizado. As equipes seguem realizando buscas na região, utilizando técnicas de mergulho e varredura na tentativa de encontrar o jovem.

As operações de busca continuam, e as autoridades pedem que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro do adolescente entre em contato com o Corpo de Bombeiros.

Com informações do site Dourados News

