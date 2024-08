Ex-jogador morre após bater carro em poste da Avenida Júlio de Castilho

O ex-jogador de futebol Tarcírio da Silva Jacob, de 74 anos, morreu após bater o carro em um poste no cruzamento da Avenida Júlio de Castilho com a rua Nioaque, no bairro Santo Antônio, em Campo Grande. O acidente ocorreu por volta das 11h desse sábado (24).

De acordo com testemunhas, o motorista seguia na contramão da rua Nioaque quando perdeu o controle da direção e bateu no poste.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores. Os militares ainda tentaram socorrer o idoso por mais de meia hora, mas Tarcírio não recuperou a consciência.

Segundo a Polícia Civil, o condutor, que fazia tratamento contra o câncer, teria tido um mal súbito. Contudo, a confirmação da causa da morte ainda depende de laudo médico.

O idoso era aposentado, mas trabalhava fazendo entregas para comércios. Ele tinha acabado de sair de uma residência localizada no mesmo bairro.

Tarcírio foi jogador de futebol nas décadas de 70 e 80 e chegou a jogar no Comercial e em um time de Jardim, sua cidade natal.

