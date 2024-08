Semana em MS começa com frio intenso e sensação térmica abaixo de zero em algumas cidades

Nesta segunda-feira (26), Mato Grosso do Sul enfrentou mais um dia de frio intenso, com temperaturas geladas registradas em várias cidades do Estado. Durante a madrugada, a mínima chegou a -0,3°C, com sensação térmica atingindo -4,8°C, conforme dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O sul do Estado foi a região mais afetada, com Rio Brilhante registrando a menor temperatura do dia, seguida por Iguatemi (0,8°C), Amambai (1,7°C), e Aral Moreira (2,2°C). Apesar do frio rigoroso, a previsão é que as temperaturas comecem a subir gradualmente nos próximos dias.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a tendência é que as temperaturas permaneçam em elevação entre esta segunda e terça-feira (27), devido a um sistema de alta pressão que traz ar seco para a região, enfraquecendo a onda de frio.

Em Campo Grande, a mínima registrada foi de 7,3°C, com uma sensação térmica que chegou a 4,8°C. Já em Sidrolândia, a sensação térmica foi ainda mais baixa, atingindo -5,8°C, a menor sensação térmica registrada no Estado.

A ausência de chuvas também tem impactado a umidade relativa do ar, que deve variar entre 10% e 30% nos próximos dias, acentuando a sensação de desconforto causada pelo clima seco.

Confira as menores temperaturas registradas nesta segunda-feira (26) em Mato Grosso do Sul:

– Rio Brilhante: -0,3°C

– Iguatemi: 0,8°C

– Amambai: 1,7°C

– Santa Rita do Pardo: 2,1°C

– Sidrolândia: 2°C

– Aral Moreira: 2,2°C

– Laguna Carapã: 2,2°C

– Nova Alvorada do Sul: 2,2°C

– Nova Andradina: 2,5°C

– Caarapó: 2,7°C

Com o frio perdendo força, a expectativa é que a população comece a sentir um alívio nos próximos dias, embora o clima seco continue a exigir cuidados, especialmente em relação à hidratação e à saúde respiratória.

Com informações do Inmet e Cemtec

