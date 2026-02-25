4º feminicídio: jovem de 18 anos é morta pelo namorado após discussão em Três Lagoas

Beatriz Benevides da Silva, de 18 anos, foi morta na madrugada desta terça-feira (25) no Bairro Novo Oeste 2, em Três Lagoas, a 323 quilômetros de Campo Grande. O principal suspeito do crime é o namorado da jovem, Wellington Patrezi Batista Pereira, de 20 anos, que se apresentou espontaneamente no 2º Batalhão da PM (Polícia Militar) e confessou o homicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, Wellington chegou ao quartel por volta das 3h55 e informou aos policiais que havia matado a namorada. Ele foi algemado e permaneceu detido enquanto equipes da PM se deslocaram até o endereço indicado.

O crime ocorreu em um apartamento localizado na Rua Buriti. No local, os militares encontraram Beatriz já sem sinais vitais. Uma equipe médica foi acionada e confirmou o óbito.

Ainda conforme o registro policial, o suspeito relatou que discutia com a jovem quando, segundo ele, Beatriz teria desferido um soco em seu rosto. Em seguida, ele a enforcou. Após perceber que a companheira estava morta, Wellington entrou em contato com o irmão e decidiu se apresentar à polícia.

O casal era natural de Corumbá. Beatriz havia se mudado recentemente para Três Lagoas, onde morava com o pai. O rapaz chegou à cidade há três dias para ficar com ela, e ambos estavam residindo no mesmo imóvel.

A Perícia Científica da Polícia Civil esteve no local para a realização dos procedimentos de praxe, enquanto a equipe da Força Tática isolou o apartamento até a conclusão dos trabalhos. O suspeito foi encaminhado à delegacia, e o caso foi registrado como feminicídio.

Feminicídios registrados em MS em 2026

Josefa dos Santos (Bela Vista) – 16 de janeiro;

Rosana Candia Ohara (Corumbá) – 24 de janeiro;

Nilza de Almeida Lima (Coxim) – 22 de fevereiro;

Beatriz Benevides da Silva (Três Lagoas) – 25 de fevereiro.

