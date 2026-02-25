Instabilidade avança sobre MS e espalha chuva por todas as regiões nesta quarta (25)

Temperaturas variam entre 20º C e 30º C, com pancadas e trovoadas isoladas ao longo do dia

A quarta-feira (25) começa com tempo instável em Mato Grosso do Sul. A previsão indica chuva em todas as regiões, com céu predominantemente nublado e possibilidade de trovoadas isoladas ao longo do dia.

Em Campo Grande, as temperaturas variam entre 21°C e 27°C, com registro de pancadas. No sul do Estado, Dourados oscila entre 20°C e 29°C, enquanto Ponta Porã apresenta mínima de 21°C e máxima de 26°C, também sob condição de instabilidade.

Na região pantaneira, Corumbá registra variação entre 23°C e 29°C. Em Porto Murtinho, os termômetros ficam entre 24°C e 30°C, uma das maiores máximas previstas para o dia.

No norte, Coxim apresenta temperaturas entre 22°C e 27°C, e Camapuã entre 21°C e 27°C. No leste, Três Lagoas varia de 22°C a 29°C, e Paranaíba de 23°C a 28°C.

No Cone-Sul, Iguatemi oscila entre 21°C e 29°C. Já em Anaurilândia, a variação fica entre 22°C e 29°C.

A condição mantém a sequência de dias consecutivos com registro de chuva no Estado. A orientação segue voltada à atenção em áreas suscetíveis a alagamentos e ao acompanhamento das atualizações meteorológicas.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram