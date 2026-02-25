Homem é baleado após discussão em residência de militar da Aeronáutica em Campo Grande

Um homem de 32 anos foi baleado na tarde dessa terça-feira (24) durante uma discussão em uma residência no Jardim Batistão, em Campo Grande. Segundo a PM (Polícia Militar), o disparo partiu de um militar da Força Aérea Brasileira, que utilizou uma arma particular para se defender de uma suposta agressão.

De acordo com a PM, o homem teria avançado em direção à residência portando um pedaço de madeira de forma ameaçadora. Diante da situação, o militar efetuou cinco disparos com o objetivo de afastar o agressor, afirmando não saber se algum dos tiros havia atingido o indivíduo.

O homem baleado foi atingido no pé direito e fugiu do local antes da chegada da polícia. A equipe da PM preservou a área e encontrou vestígios de sangue, além de cinco cápsulas deflagradas em frente ao imóvel.

A perícia esteve no local acompanhada por delegada e perita criminal. Durante os trabalhos, foram apreendidos a arma utilizada, dois carregadores, 28 munições intactas e um coldre.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem ferido foi posteriormente encaminhado a um hospital, onde permanecia aguardando exames complementares, sem previsão de alta. O militar foi conduzido à delegacia, não apresentava lesões aparentes, e a esposa dele prestou esclarecimentos às autoridades.

A Polícia Civil segue com as investigações para apurar as circunstâncias do ocorrido e eventuais responsabilidades.

