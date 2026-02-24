Casal é preso com cocaína avaliada em R$ 100 mil em Aparecida do Taboado

Droga, dinheiro, celulares e veículo foram apreendidos durante ação conjunta das polícias

Um casal foi preso na última segunda-feira (23) com 3,015 quilos de cocaína em Aparecida do Taboado, no interior de Mato Grosso do Sul. A apreensão ocorreu após denúncias apontarem a venda de drogas no município.

Com base nas informações recebidas, as equipes passaram a acompanhar os suspeitos e chegaram ao endereço onde a droga estaria sendo guardada. No local, foram encontrados os mais de 3 quilos de cocaína, além de materiais usados para fracionar o entorpecente, como balança de precisão, faca, colher com vestígios da substância e cerca de 1.500 embalagens plásticas do tipo zip lock.

Também foram apreendidos R$ 3.183 em dinheiro, aparelhos celulares e um veículo que, segundo a investigação, era utilizado na atividade.

De acordo com relato feito aos policiais, a droga teria sido comprada por cerca de R$ 100 mil e seria revendida em porções menores, o que poderia gerar lucro superior ao valor investido.

O casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.