Investigação aponta que trabalhador premeditou assassinato de gerente em MS

As primeiras investigações realizadas pela Delegacia de Polícia Civil, de Chapadão do Sul apontam que Baiano premeditou o assassinato do gerente Ivanildo Fai de 53 anos, antes de incendiar o seu próprio veículo e cometer o suicídio.

Conforme o site Jovem Sul News, Baiano tomou café da manhã com o gerente, depois seguiu até a cidade, distante 30 Km e voltou para a fazenda. Pegou a arma do próprio gerente, entrou na sala da balança da fazenda e atirou em Ivanildo.

Baiano ainda teria tirado as chaves dos tratores e cortado os cabos elétricos. Após atirar no gerente, ele ainda pediu aos colegas para não se aproximarem dele.

No pátio o suspeito jogou combustível dentro do próprio veículo e ateou fogo. Em seguida, ainda no pátio, atirou na própria cabeça.

A arma encontrada no local junto ao corpo do era uma pistola Taurus pt-59 calibre 380 a princípio, de propriedade de Ivanildo. Está sendo investigado se ela é legalizada.

Conhecido como magrão, o gerente foi socorrido por colegas que saíram com ele em uma caminhonete, na entrada da cidade encontraram o Corpo de Bombeiros que estava a caminho. Ele foi atendido pelos militares, mas ao dar entrada no Pronto Socorro do Hospital Municipal, já estava sem os sinais vitais.

Baiano estava em processo de separação da esposa.