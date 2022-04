Terminam hoje as inscrições para vagas de gestor e técnico do Bioparque Pantanal

As inscrições para o processo seletivo para contratação temporária de Gestor de Atividades Ambientais e Técnico de Atividades Ambientais, para atuar no Bioparque Pantanal terminam hoje (11). São 10 vagas, com salários de até R$3,5 mil.

O processo é de responsabilidade da SAD (Secretaria de Estado e Administração e Desburocratização), juntamente ao Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) e será conduzido pela Cosip (Coordenadoria de Seleção e Ingresso de Pessoal).

Vagas

Serão disponíveis 7 vagas para gestor, com carga horária de 40 horas semanais e salário de R$3.517,62. Os candidatos precisam ter ensino superior completo com graduação em Biologia, Zootecnia, Medicina Veterinária ou alguma área que atue em relação as especificações do cargo, além de possuir inscrição no conselho de classe respectivo, CNH (Carteira de Habilitação) de categoria B, e disponibilidade para realizar viagens.

Para o cargo de técnico ambiental, são apenas 2 vagas, também com 40 horas semanais e salário de R$2.748,88. O candidato deve ter concluído algum curso que atue com manejo de peixes ornamentais, como Auxiliar de Veterinária, Curso Técnico Profissionalizante de Técnico em Agropecuária ou Meio Ambiente, ou Técnico Agrícola. Também deve ter o registro profissional no conselho, CNH de categoria B e disponibilidade para viajar.

Inscrições

As inscrições poderão ser feitas até as 17h de hoje, no horário do Mato Grosso do Sul, pelo site http://www.concursos.ms.gov.br/. Após realizar o preenchimento do Formulário de Inscrição, o candidato deve fazer o download do Formulário de Relação de Documentos para Avaliação Curricular, imprimir, preencher e digitalizar, após isso enviar para o endereço de email [email protected], juntamente com cópias, frente e verso, dos documentos requeridos, em formato de PDF.