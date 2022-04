Domingo de Ramos em Campo Grande teve celebrações presenciais em diversas paróquias

Durante o dia de ontem (10), foi celebrado em diversas igrejas e paróquias o Domingo de Ramos, celebração da Igreja Católica que dá início a Semana Santa, terminando com o Domingo de Páscoa. Este foi o primeiro ano com grande programação e presença dos fiéis, após os dois anos de isolamento da pandemia da Covid-19.

No Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Campo Grande, as comemorações da Semana Santa vinham acontecendo de forma on-line durante o isolamento, mas com a liberação do uso de máscara e sem capacidade de pessoas limitada, os devotos lotaram a igreja. Com quase 700 pessoas, alguns fiéis assistiram a missa em pé. Na programação do domingo, foram realizadas a procissão com ramos, além da Santa Missa em diversos horários do dia.

Programação da semana

Durante a semana as celebrações continuam, com uma extensa programação. Serão diversas missas, novenas, confissões, adoração ao Santíssimo Sacramento, Via Sacra Processional e Canto do Perdão, terminando no Domingo de Páscoa (17), com uma Santa Missa.