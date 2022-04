Funcionário mata gerente baleado e ateia fogo no próprio carro no interior

Na manhã de hoje (10), um trabalhador rural conhecido somente como Anderson matou seu gerente, Ivanildo Fai, 53, com dois disparos de tiro em uma fazenda na região do Pouso Frio, em Chapadão do Sul. Em seguida, o suspeito ateou fogo em seu veículo, um Ford Eco Sport, e se matou com um tiro na cabeça.

Segundo Jovem Sul News, os crimes aconteceram na sede da fazenda, ao lado da balança de caminhões. Os colegas socorreram Magrão ainda com vida, em uma caminhonete, da própria vítima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e na entrada da cidade o ferido foi transferido para a viatura de resgate, mas ao dar entrada no Pronto Socorro do Hospital Municipal de Chapadão do Sul, ele já estava sem sinais vitais.

Magrão deixa esposa e três filhas, que moram em Alvorada do Sul, no Paraná. A vítima era muito conhecido na região e a sua morte provocou comoção na sociedade e intensa movimentação em frente ao Hospital Municipal com amigos e colegas de trabalho.

A Polícia Civil de Chapadão do Sul está atendendo ao caso. Ambos os corpos deverão ser encaminhados para o IMOL (Instito Médico e Odontológico Legal) de Paranaíba, antes de serem liberados para os seus familiares.