Intervalo entre vacinas contra a dengue e HPV deve ser de 30 dias

Quando a criança recebe a QDenga, nenhum outro imunizante deve ser usado no prazo de um mês.

Com praticamente o mesmo público-alvo, crianças entre 9 a 14 anos, as vacinas contra dengue e HPV devem ter um intervalo de pelo menos 30 dias para serem administradas no mesmo paciente. A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de Campo Grande garante que não há alteração no protocolo. Por outro lado, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) recomenda que seja realizado um intervalo de pelo menos um dia entre as doses.

Para entender melhor, a vacina papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18, a recombinante contra HPV, contém proteínas semelhantes aos vírus tipo selvagem. Como explica o Instituto Butantan, essas partículas não contêm DNA viral, não podem infectar as células ou se reproduzir, mas funcionam como anticorpos para proteção contra a infecção. Está disponível em dose única para meninos e meninas dos 9 a 14 anos, além das pessoas de até 45 anos que já sofreram alguma violência sexual Já a Qdenga, imunizante contra a dengue do laboratório Takeda, é tetravalente e funciona com o vírus vivo atenuado. Uma vez no organismo, eles até se multiplicam dentro da célula, mas geram uma baixa viremia que é a quantidade de vírus circulante no corpo. Também está disponível no SUS (Sistema Único de Saúde) para pacientes de 10 a 14 anos, em duas doses com intervalo de três meses entre elas.

Ambas as vacinas são essenciais para esse público, mas a nota técnica, assinada pela SBIM (Sociedade Brasileira de Imunizações), SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia) e Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, recomenda a aplicação conjunta ou com datas próximas e que seja avaliada por um médico, para garantir que elas não percam a eficácia.

“Estudos realizados com as vacinas Hepatite A, HPV (inativadas) e Febre Amarela (atenuada) demonstram segurança na aplicação concomitante com a Qdenga. Embora a resposta de anticorpos contra a dengue tenha sido reduzida após a administração concomitante de QDENGA e a vacina Febre amarela, a significância clínica desse achado é desconhecida”, escreve a nota.

O texto continua dizendoque “como toda vacina de vírus vivos atenuados, a vacina da dengue pode interferir na resposta imunológica a outras vacinas atenuadas. Assim a administração de Qdenga com outras vacinas atenuadas deve ser feita com intervalo de 30 dias ou, a depender de necessidade epidemiológica e a critério médico, no mesmo dia. Não há necessidade de intervalo para a aplicação de vacinas inativadas”.

Ao jornal O Estado MS, a Sesau esclareceu que vai seguir a orientação do Ministério da Saúde e que isso não altera o calendário vacinal das crianças e adolescentes. “A vacina da dengue não pode ser aplicada concomitantemente a nenhum outro imunizante”.

Por Kamila Alcântara