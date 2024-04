Serc vence em estreia na Supercopa de Futsal

A Serc UCDB, única representante de Mato Grosso do Sul na competição, conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre as Leoas da Serra, na noite de quinta-feira (4), e marcou sua estreia na Supercopa do Brasil de Futsal Feminino Adultos de 2024.

O jogo ocorreu no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande. O gol da vitória foi marcado por Ana Cristina aos 24 minutos do segundo tempo.

Com o resultado positivo, a equipe agora se prepara para o próximo desafio contra o Stein Cascavel (PR), marcado para às 19h desta sexta-feira (5). Na competição, os times estão divididos em duas chaves, disputando jogos entre si em turno único. Os dois melhores classificados de cada chave avançam para as semifinais, programadas para sábado. A grande final está marcada para domingo, com início às 10h30.

Os jogos são transmitidos pelo canal oficial da CBFS TV no YouTube (clique aqui para acessar) e pelo SporTV. Para quem quiser acompanhar presencialmente, a entrada no Guanandizão é gratuita.

