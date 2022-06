Governo paga metade do 13º para servidores em julho

Durante evento de entrega de maquinários, em Campo Grande, o governador Reinaldo Azambuja anunciou, nesta segunda-feira (20), o pagamento da metade do 13° salário aos servidores estaduais na primeira semana de julho, assim como fez no ano passado.

“Recebi várias reivindicações dos sindicatos e nós tomamos a decisão de pagar na primeira semana de julho metade do 13° salário a todos os servidores do Mato Grosso do Sul. Ano passado também tomamos esta atitude para aquecer a economia, em plena pandemia”, afirmou o governador, durante evento de entrega de maquinários, em Campo Grande.

O presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Logístas), Adelaido Vila, destacou que a antecipação da metade do 13° salário vai contribuir com a economia local, aumentando as compras e vendas no próximo mês.

“Isto ajuda a aquecer a economia, estamos em um momento de retomada econômica. O servidor público terá este valor agregado e quando ele utiliza dentro da economia local, a gente consegue fazer uma retomada mais consistente, isto vai vir muito favoravelmente ao nosso varejo, setor alimentício, roupas e vestuários. Ajuda muito é um avanço”, destacou.

Serão beneficiados em julho com esta antecipação mais de 83 mil servidores, entre ativos, inativos e pensionistas. Acesse também: CCZ faz ação de imunização contra raiva após caso positivo em morcego