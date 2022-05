Inpe observa alto risco de incêndios e brigadistas reforçam ação de combate

Por Kamila Alcântara [Jornal O Estado]

Em um trabalho que já ultrapassou 30 horas, bombeiros tentam controlar um incêndio de grande proporção em fazendas às margens da BR-262, na região conhecida como Buraco das Piranhas, em Mato Grosso do Sul. O painel de monitoramento de queimadas do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) prevê alto risco de incêndios florestais no Estado, com alerta de “situação crítica”. Somente neste ano, a instituição já registrou 810 focos de calor.

Questionado, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul informou que, por conta dos focos de

incêndio ainda existentes, novos militares devem ser deslocados para a região neste sábado (28), para

auxiliar as equipes que já estão no local.

“Esse incêndio está sendo no Passo do Lontra tem equipes de Corumbá e Aquidauana no combate e vamos deslocar mais militares para auxiliar nesse combate”, informou o Corpo de Bombeiros.

Vale relembrar que, conforme já divulgado nesta semana por O Estado, o período está sendo marcado pela

baixa umidade relativa do ar, que contribui para o surgimento de novos focos de queimadas em todo o Estado. Até a próxima terça-feira (31), de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), não há previsão de chuvas, deixando a umidade do ar em níveis preocupantes, abaixo de 30%.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), a umidade relativa do ar ideal para a saúde é entre 50% e

80%. Atenção à baixa umidade relativa do ar que está diretamente ligada ao aumento da incidência de doenças respiratórias. Por isso se recomenda beber bastante líquido e umidificar os ambientes.

