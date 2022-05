Programa de Educação do MEC tem 3 projetos da Sesau aprovados

Três projetos da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande) foram selecionados na 10ª edição do PET-Saúde (Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde), que este ano aborda o tema “Gestão e Assistência”. O resultado preliminar com aprovação de 142 projetos de todo o país foi divulgado na edição de ontem (27) do DOU (Diário Oficial da União). Em Mato Grosso do Sul, além de Campo Grande, apenas o Município de Dourados teve projeto selecionado.

A iniciativa, dos MEC (Ministérios da Saúde e da Educação), conduzida pela SGTES/MS (Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde), visa a qualificação da integração ensino-serviço-comunidade, aprimorando o conhecimento dos profissionais da saúde, bem como dos estudantes dos cursos de graduação da área.

Conforme o Ministério da Saúde, a expectativa é de que o resultado final seja divulgado no dia 10 de junho e o início das atividades deve ocorrer em 27 de junho.

Os três projetos selecionados conduzidos pela Sesau foram PET-Saúde UFMS: exercitando a indissossiabilidade da gestão e da assistência em Campo Grande-MS; PET-Saúde gestão e assistência UEMS/UCDB: promovendo a integração ensino-serviçi no enfrentamento à COVID-19 e PET-Saúde gestão e assistência: contribuições da Unigran Capital para o enfrentamento da pandemia de COVID-19.

